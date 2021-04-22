2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sarıyer: 3

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Sarıyer'e 3-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Sabri Öğe, Murat Şimşek

Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz, Muammer Efe, Tuğay Adamcıl (Özgür Ortaç dk. 85 ?), Sercan Kaya (İlke Tankul dk. 80), Tekin Adar (Burak Demireğen dk. 71), Musa Sinan Yılmazer (Oğuz Eken dk. 85 ?), Raif Gündoğdu, Erdinç Mergen (Baran Basut dk. 71), Yunus Şimşek, Ömer Alp Kulga, Osman Torun

Sarıyer: Ali Türkan, Savaş Yılmaz, Okan Deniz (Zafer Şensoy dk. 90 ?), İlyas Çakmak (Fatih Gül dk. 46), Nuri Terliksiz, Hüsnü Başkurt (Ozan Solak dk. 74), Mahmut Bilir, Mehmet Cansın Çiçek, Oğuz Yıldırım, Bertul Kocabaş, Bertuğ Özgür Yıldırım (Mehmet Ozan Tahtaişleyen dk. 90 ?)

Goller: Bertuğ Özgür Yıldırım (dk. 11), Okan Deniz (dk. 66), Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Sarıyer)

Sarı kartlar: Yunus Şimşek, Ömer Alp Kulga (Gümüşhanespor)