2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Uşak Spor: 3

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Uşak Spor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Onur İçyer, Mehmet Gökhan Ceylan
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Sercan Kaya, Tekin Adar, Musa Sinan Yılmazer (Tuğay Adamcıl dk. 60), Baran Basut (İlke Tankul dk. 60), Burak Demireğen, Raif Gündoğdu, Orkun Dervişler (Oğuz Eken dk. 75), Mert Çakar (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 45), Ömer Alp Kulga, Osman Torun
Uşak Spor: Ersin Aydın, Türker Toptaş (Alpay Koldaş dk. 84 ?), Mehmet Gürkan Öztürk, Serhat Baştan (Mehmet Bektaş dk. 69), Samet Cantürk, Kadir Arı (Uğur Durmuş dk. 88 ?), Seçkin Getbay (Selim Dilli dk. 88 ?), Ali Kılıç, İsmet Benli, Berat Çetinkaya, Resul Türkkalesi
Goller: Seçkin Getbay (dk. 65), Mehmet Bektaş (dk. 70), Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 87) (Uşak Spor)
Sarı Kartlar: Raif Gündoğdu, Cengiz Biçer, Sercan Kaya (Gümüşhanespor), Samet Cantürk, Serhat Baştan (Uşak Spor)