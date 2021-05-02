2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Çorum FK: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hüseyin Görberk Arslan, Barış Sun, İbrahim Ethem Potuk
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Özgür Ortaç, Muammer Efe, Tuğay Adamcıl, Sercan Kaya, Tekin Adar (Osman Can Kömürcü dk. 90 ?), Baran Basut (İlke Tankul dk. 72), Burak Değirmen , Raif Gündoğdu, Can Sıkılmaz, Yunus Şimşek
Çorum FK: Erdi Yokuşlu, Kerem Çağatay, Cengiz Ötkün, Ömer Bozan (Hüseyincan Sözüdoğru dk. 83 ?), Oktay Balcı (Kürşat Altunkaya dk. 66), Muhammet Fettahoğlu, Abdulhamit Yıldız, Nafican Yardımcı, Eren Tokat (Mete Yıldız dk. 24) (Mert Aktaş dk. 83 ?), Murat Türkan, Sinan Kurumuş
Gol: Tuğay Adamcıl (dk. 76) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Yunus Şimşek, İlke Tankul (Gümüşhanespor), Muhammet Fettahoğlu (Çorum FK)