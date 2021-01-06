2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Kocaelispor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Yakup Bakır, Soner Akgün, Kenan Özcan
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl, Sercan Kaya (Musa Sinan Yılmazer dk. 78), Hasan Kaşıkara, Burak Demireğen, Raif Gündoğdu, Berkan Yıldırım, Yunus Şimşek, Osman Torun, Kudret Oben Saraçoğlu (Tekin Adar dk. 58)
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er, Yiğitali Bayrak (Muhammed Gönülaçar dk. 59), Murat Cem Akpınar (Bahattin Köse dk. 66), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Taha Batuhan Yayıkcı, Benhur Keser (Cerem Talha Dinçer dk. 59), Ramazan Çevik (Mervan Yusuf Yiğit dk. 82), Mesut Özdemir
Gol: Raif Gündoğdu (dk. 79) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Cengiz Biçer (Gümüşhanespor), Mesut Özdemir, Muhammed Gönülaçar, Semih Karadeniz, Taha Batuhan Kayıkcı, Bayram Olgun (Kocaelispor)