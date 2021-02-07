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2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Niğde Anadolu FK: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Yakup Bakır, Soner Akgün, Kenan Özcan


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Muharrem Efe, Sercan Kaya (Yunus Şimşek dk. 89 ?), Hasan Kaşıkara (Erdinç Mergen dk. 46), Tekin Adar (Tuğay Adamcıl dk. 62), Musa Sinan Yılmazer, Bahadır Abdulkadir Yağız, Raif Gündoğdu, Berkan Yıldırım, Ömer Alp Kulga, Osman Torun


Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, Metehan Yılmaz, Ali Mert Aydın, Hüseyin Altuğ Taş, Şahan Akyüz, Ferhat Katipoğlu (Altar Han Hidayetoğlu dk. 90 ?), Fatih Aktay, Yücel Candemir (Berkin Taşkın dk. 67 ?), Polat Abay


Goller: Şahan Akyüz (dk. 50 k.k.) (Gümüşhanespor)


Sarı kartlar: Tekin Adar (Gümüşhanespor), Şahan Akyüz, Ali Mert Aydın, Birhan Vatansever, Metehan Yılmaz (Niğde Anadolu FK)

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