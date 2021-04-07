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2. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Hacettepespor: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, konuk ettiği Hacettespor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Selim Özen, Arif Suat Fidan, Burak Gültek


Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz, Özgür Ortaç, Muammer Efe, Tuğay Adamcıl (Yunus Şimşek dk. 89 ?), Sercan Kaya (Baran Basut dk. 79), Tekin Adar (Oğuz Eken dk. 79), Musa Sinan Yılmazer, Erdinç Mergen, Berkan Yıldırım, Erdinç Mergen (İlke Tankul dk. 73), Alp Alp Kulga, Osman Torun


Hacettepespor: Numan Soysal, Muhammet Selim Okur, Hüseyin Eren Bektaş, Mehmet Can Güngör, Furkan Temir (Mehmetcan Yıldırım dk. 61), Ali Eren Karadağ, Sarp Ekinci (Yağız Suat Bolat dk. 46), Kaan Yüksel (Baran Başyiğit dk. 89 ?), Ömer Alper Tatlısu, Ahmet Arda Tuzcu (Kadir Enes Kıra dk. 61), Çayan Poshoroğlu


Goller: Osman Torun (dk. 35), İlke Tankul (dk. 85) (Gümüşhanespor), Sarp Ekinci (dk. 16), (Hacettepespor)


Sarı kartlar: Berkan Yıldırım, Muharrem Efe (Gümüşhanespor), Ömer Alper Tatlısu, Kaan Yüksel, Mehmet Can Güngör (Hacettepespor)

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