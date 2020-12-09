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2. Lig: Gümüşhanespor: 4 - Zonguldak Kömürspor: 2

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 4-2 mağlup ederek 11 maç sonra 3 puanla tanıştı.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Erol Ernek, Uğur Aydoğdu


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer (Zeki Ayvaz dk. 53), Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl, Sercan Kaya, Tekin Adar (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 76), Musa Sinan Yılmazer (Bahadır Abdulkadir Yağız dk. 80 ?), Burak Demireğen, Raif Gündoğdu, Oğuz Eken, Ömer Alp Kulga, Osman Torun


Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı


Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz Demirtaş, Neşet Can Belikli, Emre Kara, Ahmet Hakan Demirli (İhsan Furkan Deniz dk. 46), Hakan Çevik, Aykut Emre Yakut, Ali Fırat Okur (Tezcan Gökmen dk. 90 ?), Oktay Pop (İlker Cihan dk. 65), Sinan Uzun, Murat Türkkan, Berkan Akdeniz (Hüseyin Yılmaz dk. 90 ?)


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Oğuz Eken (dk. 41 ve 90), Tekin Adar (dk. 55), Kudret Oben Saraçoğlu (dk. 90+2) (Gümüşhanespor), İhsan Faruk Deniz (dk. 68), Sinan Uzun (dk. 90+5 pen.) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı Kartlar: Muharrem Efe, Osman Torun (Gümüşhanespor), Neşet Can Belikli, Hakan Çevik, Murat Türkkan (Zonguldak Kömürspor)

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