2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem koordinasyon toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem Koordinasyon Toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönemi için Gümüşhane merkezi ve ilçelerinde öğrencilerin güvenliği, sağlığı, ulaşımı ve eğitim kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı. Burada konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminin hazırlanış süreci içerisinde bütün kurumlarımız çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim alabilmeleri için, eğitim hizmetlerimizin en sağlıklı en düzenli şekilde sunulabilmesi için çalışmalarını yürütüyor. Toplantımızda çocuklarımızın başta can ve mal emniyeti olmak üzere, okul, eğitim ve veli aile işbirliğinin 2. döneme dair değerlendirmesini yaptık. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.