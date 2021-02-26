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4 gündür kayıp adam sulama rögarında ölü bulundu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4 gündür kayıp olan 3 çocuk babası şahıs sulama kanalı rögarında ölü bulundu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4 gündür kayıp olan 3 çocuk babası şahıs sulama kanalı rögarında ölü bulundu. Şahsın donarak öldüğü belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesi sakinlerinden 44 yaşındaki Selçuk Yılmaz'dan haber alamayan eşi ve ailesi ekiplere haber verdi. Ailesi, belde halkı ve jandarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Yılmaz, kayboluşunun 4. gününde beldenin Karakuyu mevkiinde Köse Barajı'ndan arazi sulamak için yapılan sulama hattının rögarında ölü bulundu. Yılmaz'ın girdiği rögarda uyuyunca donarak vefat ettiği belirlendi. Rögarın içinde donmamak için ateş yaktığı belirlenen 3 çocuk babası Yılmaz'ın cansız bedeni otopsisinin ardından Öbektaş beldesinde toprağa verildi.

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