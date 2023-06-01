4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ‘Deprem' temasıyla gerçekleştirildi

'sü düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde ‘Deprem' teması işlendi.

Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongreye Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve katılımcı üniversitelerin rektörleri ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

1-2 Haziran 2023 tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve ana teması ‘deprem' olan kongrede sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanlarının çalışmaları ele alınacak.

Kongrenin açılışında konuşan ve Türkiye'nin deprem gerçeği üzerinde duran Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Türkiye bir deprem ülkesi, genç olmanın güzellikleri fazladır ama bazı zorlukları da vardır. Ülkemiz dünyanın en genç tektonik kuşaklarından birini içerisinde yer alıyor. Bu kuşak dünyada en çok deprem olan sahalar arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin boyutları tarihi çağlarda meydana gelen ne de son yıllarda yaşadığımız hiçbir depreme benzemiyor. Hepimiz üzülerek takip ettik, 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Deprem temasıyla düzenlenen 4'üncü Uluslararası Sosyal Bilimler sempozyumunun da hem bilim dünyasına hem de tematik olaylar vasıtasıyla yörelerimize ve ülkemize katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.