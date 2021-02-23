Aç kalınca köye dadanan tilki evlere kadar girip, ikram edilen yiyecekleri yiyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde kışın yiyecek bulamayınca köye dadanan tilki, evlere kadar girip, vatandaşların elinden yemek yiyor.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Söğüteli köyüne inen tilki köyün maskotu haline geldi. Köydeki hemen tüm evlerin kapılarına kadar giden, hatta bazı evlerden içeriye girerek açık olan televizyonu izleyen tilkiye köylüler de yemek, bisküvi veriyor. Köyün müdavimi olan tilkiye şimdilik bir isim koyulmazken, köy halkının sıcak ilgisini gören tilki her akşam köye gelerek, köylülerin ikramıyla karnını doyuruyor.

Köyde İsmail Çakmak'ın evine giren tilki, ikram esnasında televizyon ekranına bakmayı da ihmal etmedi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Çakmak'ın videosu çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Köy muhtarı Mustafa Keskin, tilkinin köydeki hemen herkesin evine gittiğini, vatandaşların da ekmek, mısır ve et verdiğini belirterek, “Tilkiye şimdilik bir isim vermedik. Yem ve yemek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.