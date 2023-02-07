Afrikalı öğrenciler depremzedelere yardım için seferber oldu

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika asıllı yabancı uyruklu öğrenciler Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen depremin ardından yardım için seferber oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden olduğu gibi Gümüşhane'de de yardım ve destekler sürerken, Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika asıllı yabancı uyruklu öğrenciler eğitim gördükleri ve ikinci ülkeleri olarak niteledikleri Türkiye'deki vatandaşlara yardımcı olmak için seferber oldu. Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde yardım için getirilen kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye, el feneri, bebek bezi ve kıyafeti gibi temel ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için çalışan öğrencilerden Mısırlı Omar Mansour, “Türkiye bizim ikinci ülkemiz, burada okuduk, yaşadık, insanlarla tanıştık onlar bize nasıl yardım ettilerse biz de onlara yardım ediyoruz” dedi.

Mısırlı Omar Mansour, yaptığı açıklamada “İlk duyduğumda korktum deprem olan illerde arkadaşlarım var. Türk olsun yabancı olsun herkes için endişelendim. Deprem olduğundan beri arıyorum ulaşmaya çalışıyorum. Rabbim herkesi korusun. İnsanlar sağ olsunlar ellerinden geldikçe bağış yapıyor. Buraya geldik biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Eşyaları topluyoruz ayrı ayrı koliliyoruz ve deprem olan illere gönderiyoruz. Burası benim ülkem olmasa da insanlık için birbirimize yardım etmemiz lazım. Benim ülkemde de olabilir Türkiye bizim ikinci ülkemiz, burada okuduk, yaşadık, insanlarla tanıştık onlar bize nasıl yardım ettilerse biz de onlara yardım ediyoruz. Herkesi de yardım etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Çadlı İshak Abubakar Ali ise “Biz kıyafetleri topluyoruz ve ayrı ayrı koyuyoruz. Koli haline getireceğiz ve sonra araçlara yükleyeceğiz. Biz burada öğrenciyiz ve deprem için yardım ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun biz çok üzüldük, başınız sağ olsun” ifadelerini kullandı.