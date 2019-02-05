Ağır kış şartlarına rağmen Gümüşhane yaylalarında terörle mücadele operasyonları sürüyor

Ağır kış şartlarına ve karla kaplı yaylalara rağmen Gümüşhane kırsalında terörle mücadele operasyonları sürüyorGümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kürtün ilçesi Deregöze ve Süme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan; Deregöze, Seyitali, Kazmaköy, Küçükköy, Geriş, Karakaya, Kefli ve Damlı-Sazalan yaylalarında kış operasyonları gerçekleştirdi.
Ağır kış şartlarına ve karla kaplı yaylalara rağmen Gümüşhane kırsalında terörle mücadele operasyonları sürüyor
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kürtün ilçesi Deregöze ve Süme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan; Deregöze, Seyitali, Kazmaköy, Küçükköy, Geriş, Karakaya, Kefli ve Damlı-Sazalan yaylalarında kış operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda boşaltılan yayla evlerinde, emniyet asayiş açısından ve bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla aramalar yapıldı. Operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.