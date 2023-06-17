Altınpınar Gölüne ziyaretçi akını

Gümüşhane'nin doğal güzelliklerinin en çarpıcı örneklerinden biri olan, ziyaretçilerine unutulmaz anılar ve görsel şölenler sunan Altınpınar Gölü ve yaylası son dönemde ziyaretçi akınına uğruyor.

Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü sınırları içinde denizden bin 880 metre yükseklikte, etrafı sarıçam ormanları ile çevrili, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen ve yüzyıllar önce meydana gelen heyelan sonucu oluşan Altınpınar Gölü, yemyeşil doğası, buz gibi sular akan çeşmeleri, serin ve temiz havası ve büyüleyici manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Gümüşhane'nin saklı bahçelerinden olan Altınpınar Gölü, zengin flora ve faunasının oluşturduğu doğal güzellikleriyle görenleri büyülemesinin yanında doğa tutkunu ve şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyenler için de çok önemli bir dinlenme merkezi olarak nitelendiriliyor.

Bahar aylarında göçmen kuşları, endemik ve binbir renkli çiçekleriyle özellikle hafta sonları çam ormanlarının arasında, temiz havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların tercih ettiği mekanlardan birisi olan Altınpınar Gölü özellikle yolunun yapılmasının ardından vatandaşların uğrak noktası oldu.

Huzur dolu bir atmosfer sunarak ziyaretçilerine unutulmaz anılar bırakan Altınpınar Gölü etrafındaki doğal peyzaj ortamıyla piknik, çadır kampı ve doğa yürüyüşü için oldukça uygun olan bölge. Gümüşhane'ye 37, Torul ilçesine ise 15 kilometre mesafede yer alan bölgeye ulaşımı sağlayan yolda yapılan iyileştirme çalışmalarıyla daha konforlu hale getirildi.

Fotoğraf tutkunları için de muhteşem kareler sunan Altınpınar Gölü, göl yüzeyinden gökyüzü, dağların zirveleri ve ağaçların binbir türlü halinin yansıması görsel bir şölen sunuyor.

Huzur arayanlar için mükemmel bir sığınağa dönüşen Altınpınar Gölü ve yaylasında doğanın sesleriyle birleşen sessizlik, kuş sesleri sayesinde stresten arınıp şehrin karmaşasından uzaklaşılabiliyor.

Altınpınar Gölü Torul ilçesinde yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terasına 18, Cebeli köyü sınırlarındaki Karaca Mağarasına 30 ve Zigana dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkına 35 kilometre mesafede, Artabel Tabiat Parkına komşu zirvelerde yer alıyor.