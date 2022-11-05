Anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisini atlarla aşıladılar

Gümüşhane'de anaokulu öğrencileri hayvan sevgisini atlarla tattı. Okul bahçesine gelen atlara binmek için birbiriyle yarışan miniklerin heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde bulunan Şehit Murat Akçay Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler ‘Haftanın Çocuğu' projesi ile hayvanları tanıyor. Proje çerçevesinde bu hafta kendisine sıra gelen Amine Canlı ise babası Abdulkadir Canlı'nın atlarıyla okula gelerek arkadaşlarına atları tanıttı. Okulun bahçesinde atları gören minikler sabırsızlıkla atlara binmeyi beklerken heyecanları izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

“Çocuklar gibi ben de heyecanlandım”

Minik öğrencilerin atları görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Şehit Murat Akçay Anaokulu öğretmeni Özlem Yılmaz Cömert, “Şu anda okulumuzun bahçesine 2 tane at getirdik ve çocuklarımız atlara biniyorlar. Biz okulumuzda haftanın çocuğu projesini yürütüyoruz her hafta bir çocuğumuz başkan oluyor sınıfta ve haftanın bir gününde hayvan tanıtımı yapıyor. Bugün de sıra Amine Canlı'daydı babasının atları olduğu için okula atlar getirdiler. Çocuklardan çok ben de çok heyecanlandım. Hepimiz çok mutluyuz ve çok memnunuz zaten bugünü iple çektik” diye konuştu.

“Atların ne kadar merhametli olduklarını göstermek istedik”

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için atlarıyla kızının okuluna gelen Abdulkadir Canlı, “Velisi olduğum kızımın haftalık çocuk günüydü. Okul müdürümüz ve öğretmenimiz benden böyle bir talepte bulundular atlarını getirir misin diye biz de olur dedik. Bugün de atlarımız getirdik çocuklara at ve hayvan sevgisini, hayvanların ne kadar merhametli ne kadar güzel olduklarını hele atın vurgusunu yapmak istedik. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Aziz Emir Buğra da “Okulumuzda atlar olduğu için çok güzel bir his hissediyorum. Atların hangi yemekleri yediklerini biliyorum. Atlar çiftlikte yaşarlar. Atları ilk defa görüyorum, ata ilk defa bindim. Ben de at almak istiyorum” dedi.