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Ankara turizm ve seyahat acenteleri Gümüşhane'de

Ankara Turizm ve Seyahat Acenteleri temsilcileri Doğu Karadeniz Enformasyon Turu kapsamında Gümüşhane’ye geldi.

Ankara Turizm ve Seyahat Acenteleri temsilcileri Doğu Karadeniz Enformasyon Turu kapsamında Gümüşhane'ye geldi.


Ramada Gümüşhane Otel'de konaklayan temsilcilerle iftar programında bir araya gelen Vali Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada “Gümüşhane'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gördüğünüzde edindiğiniz izlenimler bizler için de çok önemli olacak. Gümüşhane çok özellikli, güzel bir şehrimiz. Gümüşhane'nin turizm açısından tanıtımı noktasında eksik kalan hususları sizlerle beraber aşacağımızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Program İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş'in gerçekleştirdiği sunumun ardından sona erdi.

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