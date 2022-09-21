Araç altına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Gümüşhane'de araç altına sıkışan yavru köpek İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı mahallesindeki Gümüşhane Üniversitesi kampüs alanında sabah aracını çalıştırmak için yanına giden bir akademisyen aracın altından köpek sesi gelince köpeğin aracın altına sıkıştığını anladı.

Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayan akademisyen hemen durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri hava yastıklarını şişirip aracı yükselterek yavru köpeği kurtardı.