Aynı günde 4 mevsimi yaşadılar

Gümüşhane'de dağcılar ramazan ayının ardından başladıkları doğa yürüyüşlerinin ilkinde 4 mevsimi aynı günde gördükleri zirvelerle dolu, yeşil ve beyazın bir arada olduğu yürüyüş gerçekleştirdi.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi sporcular Ramazan ayının ardından ilk doğa yürüyüşünü Bahçecik köyü ile Aktutan köyleri arasındaki zirvelerde gerçekleştirdi.

Mevsim itibariyle doğada bolca bulunan mantarları da toplayan, son dönemdeki yoğun yağışlar nedeniyle her dere yatağından akan suların oluşturduğu doğal şelalelerin eşsiz manzarayı izleyen 23 sporcu 12 kilometrelik parkuru zaman zaman tutuldukları tipi nedeniyle 5 saatte tamamladı.

Zaman zaman güneşli havada, zaman zaman da kar, yağmur ve dolu yağışı altında, rüzgar ve sislerin arasında gerçekleştirilen yürüyüşte sporcular aynı günde 4 mevsimi yaşarken alçak noktalarda doğayı halı gibi saran yeşil zemin, yüksek zirvelerde de üstlerine tipiyle birlikte lapa lapa yağan kar yağışının oluşturduğu beyaz örtünün üzerinde yürüme fırsatı buldu.

Merkeze bağlı Bahçecik köyünün Mozukalar mevkiinden yürüyüşe başlayan sporcular Kocapınar köyü yaylasından İsbazbana yaylasına ulaştı. Buradan Aktutan köyü sınırındaki 2 bin 150 metre rakımlı Bap Dağı zirvesini aşan sporcular Aktutan köyündeki Şalvas ve Değirmi göllerinin etrafından Aktutan köyünün Alamanlı mahallesinde yürüyüşü sonlandırdı.

Burada köy sakinlerinin tarihi köy okulunda sıcak sobayı yakıp çay ve çeşitli ikramlarda bulunduğu sporcular topladıkları mantarları pişirip köylülerle birlikte yiyerek hem ısındı hem de yorgunluğunu attı.

Etkinliğe katılan sporculardan Samet Çelik zor bir yürüyüş olduğunu fakat 4 mevsimi aynı günde yaşadıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Meteoroloji'den hava durumuna bakarak tedbirli gelmiştik. Yağmuru bekliyorduk ama kar yağması bizim için sürpriz oldu. Kimse sıkıntı yaşamadı. Bir gün içerisinde doluyu, yağmuru, sisi, rüzgarı, kıştan kalan kar kalıntılarını görmüş olduk. Aktutan köyünde gördüğümüz birden fazla göl de bizlere çok güzel bir gün yaşattı” dedi.

Etkinlik sorumlularından Burak Soydaş da zorlu fakat zevkli bir etkinliği daha sorunsuz şekilde tamamladıklarını, yıllardır keşfetmeye doyamadıkları Gümüşhane coğrafyasının sürprizler yapmaya devam ettiğini belirterek GÜDAK üyesi Hasan Aktaş'a ve Aktutan köylülerine sıcak soba ve çay ikramlarından dolayı teşekkür etti.