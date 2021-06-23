Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı

Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden tır Zigana dağındaki virajda yan yattı. Kazada tırın altında sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zigana tünelini aşarak Gümüşhane istikametine ilerleyen Ruslan Hüseynov (42) yönetimindeki 99 HJ 270 Azerbaycan plakalı tır Zigana dağında virajı alamayarak yan yattı.

Kazada tırın altında kalan Azeri sürücü Hüseynov görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Torul Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla vatandaşlar ve olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Hüseynov burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesine oradan da Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.