Balık havuzuna düşerek boğulan minik Beren son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane'de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek boğulup hayatını kaybeden 2 yaşındaki Beren Atalay son yolculuğuna uğurlandı.

Merkeze bağlı Çayırardı köyündeki camide ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilen minik Beren'in cenazesine yüzlerce kişi katıldı. İki çocuğundan birisini kaybeden baba Resul Atalay ve diğer akrabalarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Dün ailesiyle birlikte Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan alabalık tesisine giden 2 yaşındaki Beren Atalay, diğer çocuklarla oynarken bir süre sonra gözden kaybolmuş, tesiste bulunan herkesin aramaya başladığı minik çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirilmiş, balık havuzlarına bakıldığında ise suyun yüzeyinde baygın halde bulunan minik çocuğa tesiste o an bulunan sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmişti. 112 Acil Servis görevlilerinin bölgeye ulaşmasının ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan minik Beren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.