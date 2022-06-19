İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Baraj suları yükselince mezarlık 2. kez sular altında kaldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle baraj sularının ani yükselmesi sonucunda mezarlıkları 2.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle baraj sularının ani yükselmesi sonucunda mezarlıkları 2. kez su bastı.


Kentte geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışın etkisiyle Torul Barajı'nda sular tekrar yükseldi. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, geçtiğimiz aylarda yoğun şekilde yağan karların erimesiyle Çamlıca Mahallesi'nde sular altında kalan mezarlık 2. kez suyla doldu. Suların yükselmesiyle birlikte, bölgede bulunan bahçe ve tarım arazilerini su basarken mezarlık tekrar sular altında kaldı.


Su baskını yaşanan mezarlıktaki görüntü, görenleri rahatsız ederken, bölge halkı taşkınların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını taleplerini yineledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.