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Başkan Çimen okul ziyaretlerini devam ettiriyor

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, il merkezindeki okullara planlı ziyaretlerde bulunmaya, velilerle, öğretmenlerle, okul müdürleri ve öğrencilere sohbet edip taleplerini dinlemeye devam ediyor.


Bu bağlamda Yusuf Çiftçioğlu İlkokulunu ziyaret eden Başkan Çimen, öğrenciler tarafından okul bahçesinde çiçeklerle karşılandı. Okul bahçesinin parkesi, çocuk parkı ve çevre düzenlemesi için Okul Müdürü Veli Ağaç ve Okul Aile Birliği Başkanı Havva Demirel, okul ve öğrenciler adına Başkan Çimen'e teşekkür etti.


Ziyarette konuşan Okul Müdürü Veli Ağaç, “Belediyemizin insanı merkeze alan sosyal içerikli projeleri başta olmak üzere eğitime verdiği desteği öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz memnuniyetle karşıladı. Bahçenin taban döşemesiyle çocuklarımızın ayakları sudan kurtarıldı. Başkanımız göreve geldiği günden beri halkın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştı. Eğitim ve çocuklara ayrı bir önem verdi. Okullarımızın ihtiyaçlarını hep önceledi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

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