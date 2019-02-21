Başkan Çimen sanayi esnafını ziyaret etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi esnafını ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Tanguroğlu, İl Genel ve Belediye Meclis Üye adayları ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Çimen, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimleri için destek istedi.

Yalnızca seçim dönemlerinde değil her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olduklarını kaydeden Başkan Çimen, “Biz şehrimizin ve esnaflarımızın sorunlarını çok yakından biliyoruz. Sanayimizin eksiklerini gidermeye gayret gösteriyoruz. Ancak sanayimizin fiziki şartlarını yenilememiz gerekiyor. Yeni bir sanayi projemiz var. Bu projemizin Allah'ın izniyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Esnafımız şehrimizin bel kemiğidir. Yaptığımız ve yapacak olduğumuz hizmetleri esnafımızın vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Başkan Çimen, ziyaretleri sırasında 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti'ye destek isteyerek, “Her seçim gibi bu seçim de çok önemli bir seçim. Milletimiz, Türkiye'nin ve şehrimizin huzuru, refahı, büyümesi ve güçlü olması için sandığa gidecek. Bu seçimde de milletimizin en doğru kararı vereceğine inancımız tam. Seçim süreci boyunca teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden ev ev, sokak sokak dolaşarak çalışacağız" dedi.