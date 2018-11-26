Başkan Çimen'e coşkulu karşılama

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti tarafından tekrar aday gösterilen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İstanbul dönüşünde Belediye önünde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yeniden aday gösterilmesinin ardından şehre bugün dönen Başkan Çimen, belediye binası önünde vatandaşlar, partililer ve belediye çalışanlarınca karşılandı.

“İlk günkü aşk ve heyecanla yine çalışmalarımız devam edecek”

Bina dışında çiçeklerle ve pankartlarla karşılanıp, binaya girdiğinde de başından aşağıya güller serpilen Başkan Çimen, burada yaptığı konuşmada “Doğduğum topraklara hizmet etmek çok güzel bir duygu. Bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaları ekibimizle ve sizlerle beraber yaptık. Hep beraber çalışarak bu şehri şahlandırdık. Gümüşhane gelişiyor ve büyüyor. İlk günkü aşk ve heyecanla yine çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yarım kalan projeleri tamamlayıp daha büyük ve dev projeleri şehre kazandıracaklarını kaydeden Çimen, “Sizlerin desteğini ve duasını aldıktan sonra bize her şey kolay gelir. Gümüşhane insanı en güzel hizmetlere layıktır. Hemşerilerimizden aldığımız güçle Ankara'ya sesimizi duyurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrardan bizi bu göreve layık gördü. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, teşkilatımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.