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Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Kars'tan gelen öğrenciler Gümüşhane'de

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Kars’tan gelen öğretmen ve öğrencileri kabul etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Kars'tan gelen öğretmen ve öğrencileri kabul etti.


Kafilede yer alan 39 öğrenci ve 4 öğretmen ile Valilik Toplantı Salonunda bir araya gelen Vali Taşbilek, Kars ve Gümüşhane'ye dair bir süre sohbet etti.


Kars'tan gelen öğrencileri Gümüşhane'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Taşbilek, “Bu projelerin amacının aynı toprakların çocukları, gençleri olarak, insanları olarak birbirinizi daha çok tanıyıp sevmenize vesile olmaktır. Bu anlamda çocuklarımızı kaynaştırmak, ülkemizi tanımalarını sağlamak, Türkiye'nin değişik yerlerindeki kültürleri, tarihi eserleri, yapıları, şehirlerimizi görmeleri onların geleceği için de çok önemlidir. Ailelerinize, Kars'taki akrabalarınıza bizden selam götürün. Bu vesileyle bu projelerin hayata geçirilmesinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere herkese çocuklarımız adına, ülkemiz adına şükranlarımızı sunmak istiyorum” dedi.

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