Bu meyve ağacının Gümüşhane'de başka eşi yok

Bir subtropik iklim meyvesi olan ve Trabzon Hurması olarak da bilinen Cennet Hurması, karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane'de yetiştirildi.

Torul ilçesine bağlı Tufaniye mahallesi sakinlerinden Selim Ertürk, Türkiye'de en çok Akdeniz bölgesinde, Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde de yetiştirilen şifa deposu Cennet Hurmasını hem Karasal hem de Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü bahçesinde yetiştirdi.

Gümüşhane'de tek olan ağacı 6-7 yıl önce Trabzon'a gittiğinde yetiştirmeye karar veren ve bahçesine diken Ertürk, şimdi ağacından topladığı meyveleri sandıklara doldurarak olgunlaştıktan sonra tüketiyor.

İçerdiği askorbik asit ve fenolik bileşikler nedeniyle antioksidan özelliği bulunan Cennet Hurması birçok vitamini bünyesinde tek başına barındırmasının yanında lif açısından zengin olduğundan diyet listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

Sindirim sisteminden kansere varana kadar birçok hastalığa iyi gelen hurma ağacının ekim ayında meyvelerinin toplanarak sandıklara konulduğunu kaydeden Ertürk, Torul Kalesi Cam Seyir terasının yamaçlarında, Gümüşhane'deki tek Cennet Hurması ağacına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yıllar önce fidanını Trabzon'dan alarak getirip diktiğini, evin bahçesinde korunaklı bir yerde olduğunu belirten Ertürk, “Başka yerde olmuyor, kapalı bir yerde oluyor. Açık alanda olsa tutmazdı” dedi.

Bahçesinde Cennet Hurmasının yanında kestane, çam fıstığı ve mandalina da yetiştirdiğini ifade eden Ertürk, “Geçen gün Trabzon'dan arkadaşlar geldiğinde görünce şaşırarak büyük başarı dediler. Büyüttükten sonra hurma vermeye başladı. Tadı çok güzel. Kansere ve bazı hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Bunu çoğaltmak için uğraşacağım” ifadelerini kullandı.