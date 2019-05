Bu yarışmada hem veliler hem öğrenciler ödül aldı

Gümüşhane'de il genelinde yürütülen ‘GümüşHANEler okuyor' projesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı ‘Kitap Okuma Yarışması' kapsamında dereceye giren öğrenci ve velilere ödülleri verildi.

14-16 Mayıs 2019 tarihlerinde Gazipaşa Ortaokulunda yapılan sınavlara yaklaşık 600 öğrenci ve veli katılmıştı. Yarışmada ortaokul, lise ve veli kategorisinde toplam 22 katılımcı derece aldı.

Yarışmada 5 ve 6.sınıflarda TOBB İmam Hatip Ortaokulundan Hatice Kübra Zor ve Zekeriya Kömürcüoğlu birinci, 7 ve 8.sınıflarda 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulundan Nesibe Gözün, Dumlupınar Ortaokulundan Nehir Köse Bıyıkoğlu, Betül Murathan ve Kağan Aktürk birinci, 9, 10 ve 11.sınıflarda Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesinden Ayşenur Cansız birinci, veliler kategorisinde de Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesinden Aladdin Vural birinci oldu.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen ödül töreninde konuşan il Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, “Amacımız her öğrencimizi bir kitapla buluşturmak, her öğrenci ve velimize bir kitap okutabilmekti. Yarışmaya her yıl katılan öğrenci ve veli sayımız artmakta. Kitaplarda çarpan bir kalbi duyurabilmek maksadıyla düzenlediğimiz yarışmada gönlümüz arzu ederdi ki bütün katılımcıları ödüllendirelim. Yine de imkânlar ölçüsünde ödüllendirmeye gayret ettik. Dereceye girmiş olsun ya da girmemiş olsun yarışmamıza katılan bütün öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyor, ömürlerinin kitap bereketinde olmasını diliyorum” dedi.

Geçen yıl uygulanmaya başlanan projenin bu yıl revize edilerek yeniden uygulandığını kaydeden Doğan, “Bu proje kapsamında okul ve kurumlarımızda kitap okuma saatleri, Prof. Dr. Necmettin Tozlu ile ‘Eğitim Felsefesi' ve Dr. Öğretim Üyesi A. Fikret Kılıç ile ‘Edebiyat ve Toplum' konulu konferanslar gerçekleştirdik. Ayrıca Gümüşhane'de ilk olarak ‘Kitap Fuarı' düzenledik. Bu faaliyetlerle birlikte Kitap Okuma Yarışması da düzenledik” şeklinde konuştu.

Dereceye girenlerin ödülleri Milli Eğitim Müdürü Doğan ve yöneticiler tarafından takdim edildi.