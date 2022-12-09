Çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken tutuşturduğu perde evin yanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Üçtaş köyü İmatkıranı Mahallesinde oturan Cevdet Şayık'ın 3 yaşındaki oğlu bulduğu çakmakla oynarken perdeleri tutuşturunca alevler biranda büyüdü.

Ev sakinlerinin diğer odada kahvaltı yaptığı sırada gerçekleşen olayda yangın kısa sürede tüm evi sardı. Ev sakinleri ve köylülerin müdahalelerine rağmen büyüyen yangına Kürtün Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Yangında can kaybı yaşanmazken evin eşyalarının tamamı kullanılamaz hale geldi. Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı ise yangının ardından aileyi ziyaret ederek evde incelemelerde bulunup geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman yanlarında olduğunu, yangının sebep olduğu hasarların kısa zamanda giderileceğini söyledi.