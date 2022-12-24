Canikli: “Erzincan-Trabzon demiryolu projesinin başka şehre kaydırılması söz konusu değil”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, son günlerde Rize'ye kaydırıldığı iddia edilen Erzincan-Trabzon Demiryolu projesinde bir güzergah değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi.

Gümüşhane'de partisi tarafından düzenlenen “2023'e doğru Şehir Buluşmaları” programına katılan Canikli, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Erzincan-Trabzon demiryolu projesi ile ilgili bir gazetecinin sorduğu soruyu cevaplayan Canikli, iddia edildiği gibi demiryolu projesinin başka şehirlere kaydırılmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Demiryolunun başka yerlere kayması söz konusu değil. Bizim baştan beri düşüncemiz sahilden gelecek bir hattın kurulmasıydı ama ilk fizibilitede Samsun'dan Sarp'a kadar ciddi bir istimlak bedeli ortaya çıktığı için iller doğrudan içerden hatlarla bu demiryolunu alacak. Trabzon-Erzincan projesi devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Devlet kayıtlarında resmi olarak yer alan ve bu şekilde isimlendirilen bir proje. Dolayısıyla değiştirilmesi ya da başka bir yere kaydırılması söz konusu olamaz” dedi.