Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Gümüşhane'de eski bir binanın çatı katında bulunan tellere takılıp asılı kalan güvercin itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kentte Atatürk Caddesi üzerinde eski bir binanın çatı katında tellere takılıp asılı kalan ve çırpınan güvercinin gören vatandaşlar Gümüşhane Belediye İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle binanın çatı katına ulaşarak güvercinin takılı kaldığı teli keserek kurtardı. Yaralı olduğu belirlenen güvercin Gümüşhane Belediyesi Veteriner İşleri'nde tedavi altına alındı.

“İşimiz bu bütün canlılara darda kalanlara yardım etmek”

Güvercinin tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağını söyleyen Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesinde görevli itfaiye eri Serdar Ceylan, "İhbar üzerine buraya geldik. Güvercinin ayağı tellere takılmış, yaralanmış. Şu anda Gümüşhane Belediyesi veterinerine götüreceğiz. İşimiz bu bütün canlılara darda kalanlara yardım etmek" dedi.

Esnaf Nedim Araz da, "Müşterilerimden bir tanesi güvercinin çatıdan asıldığını söyledi ben de hemen belediyeyi aradım ekipler hemen geldi ve kuşu kurtardı. Gerçekten bir can kurtarmış gibi sevindim. Oradan aşağıya asılmış imdat bekliyor" diye konuştu.