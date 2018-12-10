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Çatıdan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 3 katlı binanın çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 3 katlı binanın çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Gözeler köyünde yaşayan 2 çocuk babası inşaat ustası Ercan Kabal (50), bir yakınıyla birlikte Torul ilçe merkezinde 3 katlı bir evin çatısını yaptı. İnşaatı bitirdikten sonra tekrar çatıya çıkan Kabal, bu sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Torul Devlet Hastanesine kaldırılan Kabal, yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi. Düşmenin etkisiyle ciğerlerinde ciddi tahribat olan ve iç kanama geçiren Kabal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenilen Kabal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kabal'ın yarın Kemaliye Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Gözeler köyündeki aile kabristanında toprağa verileceği öğrenildi.

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