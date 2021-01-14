Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Süle köyünde yaşayan 62 yaşındaki İlyas Delibaş, dün akşam saatlerinde kullandığı malzemeleri evinin çatısını koymak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Delibaş, çatı katından beton zemine düştü. Kafasından ağır darbe alan Delibaş, gürültüyü duyarak kapıya çıkan eşinin haber vermesi sonucu köye gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Delibaş'ın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra aynı köyde toprağa verilecek.

Delibaş'ın normalde sadece yaz aylarını geçirdiği köyünden ilk kez bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle İstanbul'a dönmediği ve kış mevsimini de eşiyle birlikte burada geçirdiği öğrenildi.