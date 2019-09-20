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Cevizden düşen kadını bir kilometre sedyede taşıyarak ambulansa ulaştırdılar

Gümüşhane’de ceviz silkelemek için ağaca çıkan 66 yaşındaki kadın ayağının kayması sonucu düştü.

Gümüşhane'de ceviz silkelemek için ağaca çıkan 66 yaşındaki kadın ayağının kayması sonucu düştü. Yaralı kadın patika yolla ulaşılan bölgeden 1 kilometre boyunca sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.


Edinilen bilgiye göre merkez ilçeye bağlı Övündü köyü Dere Mahallesi sakinlerinden Nebahat Özdemir (66) köyün Çukur denen mevkiinde yer alan ağaçlardaki cevizleri toplamak istedi.


Eşiyle birlikte ceviz ağacına çıkan Özdemir, bir anda dengesini kaybedince bastığı daldan kayarak yaklaşık 4 metreden yere düştü. Vücudunun hemen her yerinde kırıklar oluşan Özdemir için bölgeye ambulans çağrıldı.


Patika yolla ulaşılabilen bölgeye 112 Acil Servis ambulansı gidemeyince bu kez İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler sedyeye koydukları Özdemir'i yaklaşık 1 kilometrelik mesafede vatandaşların da yardımıyla güçlükle taşıyarak ambulansa ulaştırdı.


Başta kolu, çenesi ve omuzu olmak üzere vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Özdemir, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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