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Çığın yaşandığı yöre sakinlerinden Özgür Yazıcı: “2008 yılında da aynı yerde çığ yaşamıştık ama 12 yılda hiçbir tedbir alınmadı”

Trabzon’un Maçka ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkiinde bu akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yaşanan çığ gibi 2008 yılında da bölgede bir çığ yaşandığı ama geçen 12 yılda bölgede çığ tehlikesine karşı hiçbir tedbir alınmadığı iddia edildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkiinde bu akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yaşanan çığ gibi 2008 yılında da bölgede bir çığ yaşandığı ama geçen 12 yılda bölgede çığ tehlikesine karşı hiçbir tedbir alınmadığı iddia edildi.


Konuyla ilgili iddialarda bulunan yöre sakinlerinden Özgür Yazıcı, çığın yaşandığı bölgede 2008 yılında da çığ yaşandığını ve o dönemde Trabzon Valiliği'ne ve İl Özel İdaresi'ne çığa karşı yamacın ağaçlandırılmasını veya set yapılmasını teklif ettiklerini belirterek “Bize tedbir alınacağını söylediler ancak 2020 yılına geldik, yine bir çığ daha yaşadık. Çığ nedeniyle evimiz de hasar gördü. Ancak çok şükür evde kimse yoktu. 12 yıldır bölgede bir çalışma yapılmadı” dedi.


Öte yandan bölgede çalışan ekipler tipi ve -22 dereceye ulaşan soğuk havaya rağmen yol açma çalışmalarını sürdürürken, şuana kadar çığın altında bir araç veya şahıs bulunamadı.

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