Çocuklardan İl Genel Meclisine ziyaret

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin devam eden temmuz ayı toplantılarına katılan merkeze bağlı Övündü köyünden bir grup çocuk, futbol oynadıkları sahanın düzenlenmesini istedi.

Köy Muhtarı Celal Milet'le birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu'yu ziyaret eden çocuklar daha sonra meclis toplantısına katılarak taleplerini dile getirdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda çocuklar köylerinde futbol oynadıkları alanın düzenlenmesini talep etti.

Çocukların taleplerinin en kısa zamanda yerine getireceğini kaydeden Meclis Başkanı Erdoğdu, “Çocuklarımız köylerinin daha yaşanılır hale gelmesi için bizlere taleplerini iletti. Bizlerde çocuklarımızın talebini not aldık. Onları kırmayacağız ve taleplerini en kıza zamanda yerine getirmek için çaba göstereceğiz” dedi.

Geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi şartlarda yetişmelerini istediklerini ve bu yönde çalışacaklarını kaydeden Erdoğdu, “Bizler meclis olarak meclis üyelerimizle çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir ve ülke bırakmak için çalışacağız. Onları geleceğe hazırlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Çocukların vatana ve millete yararlı bireyler olmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bizler bunun için varız” diye konuştu.