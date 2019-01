Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana Dağı'nda başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli kayak merkezlerinden birisine sahip olan Zigana Dağı'nda başladı.

Ülke genelinden 65 sporcunun katıldığı yarışmaların startı Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Yaylakent Tesisleri, Muzaffer Demirhan Kayak Pisti'nde verildi.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda sporcular özel kayak ve ekipmanlarla önce Muzaffer Demirhan Kayak Pisti'nin yan tarafından tırmanışa geçerek ardından kayarak tekrar start noktasına, ardından 2 bin 551 metre rakımlı Ali Kemal Kepenek zirvesine çıkarak tekrar kayaklarıyla aşağıya inecek. Bu işlemi iki kez gerçekleştirecek sporcular her türlü zor şartlarda yarışmayı tamamlayabilecek kapasite ve bilgi, birikimine sahip şekilde yarışıyor.

Ercan Çimen: “İnşallah bu tür organizasyonları Gümüşhane'de devam ettiririz”

Yarışmanın startını veren Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada yarışmanın Gümüşhane'de yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Geçen yıl bu yarışmanın burada yapılmasını istemiştik. Sponsor olarak hem Gümüşhane Valiliği hem de Gümüşhane Belediyesi olarak destek verdik. Bugün Gümüşhane'de güzel bir organizasyon yapılıyor. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür organizasyonları Gümüşhane'de devam ettiririz” diye konuştu.

“Türkiye şampiyonasının Zigana Dağı'nda ülkemizdeki dağcılık sporuna katkısından dolayı çok önemli”

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar da şampiyonayı Gümüşhane'de yaptıkları yaptıklarını belirterek, “Valiliğimiz ve Gümüşhane Belediyemizin büyük destekleriyle Zigana Dağı'nda şampiyonayı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yerinden gelen dağ kayakçılarımız var. Türkiye Şampiyonasının ardından burada milli takım seçmeleri de yapılacak. Türkiye şampiyonasının Zigana Dağı'nda yapılması hem bu branşın gelişmesi açısından hem de ülkemizdeki dağcılık sporuna katkısından dolayı çok önemli. Bizler Zigana Dağı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak eğitimlerimizi de yoğun olarak yapıyoruz, her zaman buraya geliyoruz. Valimize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı” şeklinde konuştu.

“Yarışmacılar özel donanımlarla yarışıyor”

Dağ kayağı yarışmasının sporcuların tırmanışı ve bin metrelik yükselme ve alçalma irtifa kazanımlarıyla gerçekleştiğini kaydeden Başar, “Dağ kayaklarının altında özel fok derisi ve özel donanımlar bulunuyor. Bu donanımlarla tırmanış yapıyor dağcılar. Belirli noktalarda kayaklarını çıkarıp sırtlanarak koşarak devam ediyorlar. Daha sonrasında da kayarak devam ediyorlar. Bu yarışlar kayak pistlerinin dışında yapılıyor. Tamamen farklı alanlarda yapıldığı için farklı bir spor branşı. Ayrıca her atlet sırt çantasında çığ sondası, bieps cihazı, kar küreği ve ekipmanlarını bulunduruyor. Bu ekipmanlar kontrol ediliyor ve dönüşte de kontrol ediliyor. Her sporcu her türlü zor şartlarda yarışmayı tamamlayabilecek kapasite ve bilgi, birikimine sahip şekilde yarışıyor” ifadelerini kullandı.

Başar, büyükler, gençler ve küçükler kategorilerinde kadın ve erkek sporcuların yarıştığı müsabakanın yapıldığı Zigana Dağı'nın daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.

Başar daha sonra Belediye Başkanı Ercan Çimen'e destek ve katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinliğe Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mesut Bayrak katıldı.

Etkinlik nedeniyle AFAD'ın özel ekipmanları ve personeli ile 112 Acil Servis ekipleri bölgede hazır bulundurulurken, Jandarma ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.