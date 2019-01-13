Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Zigana Dağı'nda tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Zigana Dağı'nda gerçekleştirilen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli kayak merkezlerinden birisine sahip olan Zigana dağında ülke genelinden 65 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında bulunan Gümüşkayak Yaylakent Tesisleri Muzaffer Demirhan Kayak Pisti'nde startı verilen yarışmada sporcular özel kayak ve ekipmanlarla önce Muzaffer Demirhan Kayak Pisti'nin yan tarafından tırmanışa geçerek ardından kayarak tekrar start noktasına, ardından 2 bin 551 metre rakımlı Ali Kemal Kepenek zirvesine çıkarak, tekrar kayaklarıyla aşağıya inme işlemini 2 kez gerçekleştirdi.

Yarışma sonucunda büyük erkeklerde Muhammet Furkan Polat birinci, Ali Osma ikinci, Mustafa Eroğlu üçüncü, büyük kadınlarda ise Yeliz Esen birinci, Cansel Taşçı ikinci, Dilara Yılmaz üçüncü oldu.

Genç Erkekler A kategorisinde Emirhan Çimen birinci, Kürşat Emin Korkmaz ikinci, Suat Uluç üçüncü, Genç Erkekler B kategorisinde Vahit Arıklı birinci, Doğukan Kömür ikinci, Ertuğrul Kağcı üçüncü olurken, yıldız erkeklerde Emircan Akpınar birinci, Ahmet Uçgun ikinci, Halil Kömür üçüncü, yıldız bayanlarda da Melisa Yaren Dönmez birinci, Sultan Doğanay Türkiye ikincisi oldu.

Zorlu bir spor olan dağ kayağı sporuna minik yaşta gönül veren sporcular için verilen minikler teşvik ödülünü ise Batuhan Tayyar Kampçı, Faik Efe Gündüz, Emirhan Urtekin aldı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Vali Vekili Ali Arıkan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Ersan Başar tarafından verildi.

"Zigana Dağı'nın federasyon için çok önemli bir faaliyet alanı"

Burada konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Ersan Başar, federasyon olarak Gümüşhane'de faaliyet yaptıklarını, Zigana Dağı'nın Türkiye Dağcılık Federasyonu için çok önemli bir faaliyet alanı olduğunu söyledi. Bu dağlarda birçok yarışmalar yapıldığını kaydeden Başar, “Bu yarışmayı başta Gümüşhane Valiliğimiz, Gümüşhane Belediyemizin destekleriyle tamamlamış bulunmaktayız. Güzel bir yarışma oldu. Bu yarışma sonucunda da biz Gümüşhane ilinde bundan sonra da dağ kayağının çok güzel bir şekilde ilerleyeceğini ümit ediyoruz. Bu konuda federasyon olarak destek vereceğimizi de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Dağ kayağı zor bir branştır. Hem sporcular hem de yöneticiler açısından. Zigana Dağı ve Gümüşhane'deki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir hafta sonra 150 kişi katılımlı Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun kış temel eğitimi yapılacak. Yine burası için çok önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz. Burada faaliyeti yapmamızda Gümüşkayak Tesisi sahibi ve işleticilerine teşekkür ediyorum” dedi.