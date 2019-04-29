Dağdan kopan kayalar mermi gibi ahırın üzerine düştü

Gümüşhane'de dağdan kopan dev kaya parçaları 200 metre mesafeden evin bahçesine ve bitişiğinde içerisinde 40 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın üzerine düştü. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gümüşhane merkeze bağlı Dörtkonak köyünde dün öğleden sonra aniden gelişen olayda köyde hayvancılıkla uğraşan Ramazan Balki'nin evinin ve ahırının olduğu bölgeye 200 metre yukarıdan kopan kaya parçaları düştü.

Dağdan koptuktan sonra dik yamaçtaki ağaçları da kırarak hızla ilerleyen dev kayalar evin bahçesine ve içerisinde 40 büyükbaş hayvanın bağlı olduğu ahırın üzerine mermi gibi düştü. Bitişik durumdaki evin bahçesine düşen kayaların yanı sıra ahırın içerisinde ve yan duvarına düşen dev kaya kütleleri ahırını çatıyı parçalarken, içinde hayvan dolu ahırda hayvanlara zarar vermemesi, aradaki boşluğa düşmesi olası faciayı engelledi.

Evin kenarında bulunan arı kovanlarını da parçalayan dev kayalardan bazılarını büyük iş makinesiyle ahırın içerisinde zorla çıkaran Balki, olay anında evde bulunmamalarının büyük bir faciayı önlediğini belirterek kopan kayaların halen bölgeyi tehdit edip etmediğinin anlaşılması için yetkililerden yardım talep etti.

Yeniden taş gelme ihtimaline karşı eve girmeye korktuklarını dile getiren Balki, bölgenin rehabilite edilmesini, gelebilecek kaya parçalarının eve ve ahıra çarpmaması için beton duvar yada tel örgü gibi koruyucu önlemler alınmasını istedi.