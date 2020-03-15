İhlas Haber Ajansı

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Dağları tribün yaptılar

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhanespor ile İnegölspor maçını taraftarlar korona virüs nedeniyle seyirci yasağına rağmen dağ yamacından izledi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının ardından Gümüşhanespor, sahasında İnelgölspor'u konuk etti. Yasak nedeniyle stadyumun dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerini doldurarak takımını destekleyen yaklaşık 100 Gümüşhanespor taraftarı havanın güzel olmasından da faydalanarak müsabakayı izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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