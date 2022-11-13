Dağların zirvesinde futbol oynuyorlar

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağların üzerine yapılan Kürtün Stadyumu görenleri şaşırtıyor. Bolivya ve İsviçre'nin yüksek kesimlerindeki statlara çok benzeyen stadyumdaki en büyük sıkıntı top kaçtığında geri getirmek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede yaşayan tüm vatandaşların hizmetine sunulan stadyum kıvrım kıvrım yollarla ulaşılması ve manzarasıyla dikkat çekerken özellikle üniversite gençliğinin ilgi gösterdiği stadyum İsviçre'deki Ottmar Hitzfeld stadyumuna benzetiliyor.

Engebeli araziye sahip ilçenin Köyiçi Mahallesi, Düzhozan Mevkiindeki bir tepenin üzerinde yapılan ve 2020 yılında hizmete giren stadyum kıvrım kıvrım yollarıyla görenleri şaşkına çevirirken, manzarasıyla da kendisine hayran bırakıyor.

İsviçre'de yer alan FC Gspon isimli takım tarafından kullanılan Ottmar Hitzfeld Stadyumuna benzerliğiyle dikkat çeken Kürtün stadında futbol oynayan sporcular da bu benzerlik nedeniyle FC Gspon takımını Kürtün'e davet ederek dostluk maçı oynamak istediklerini söyledi.

“Yükseklikten dolayı akciğerlerimiz daha iyi çalışıyor”

FC Gspon takımını Kürtün'e davet eden Hasan Çavuşoğlu, “Karadeniz'de düz alan olmadığı için dağlık bir alandayız. Bu nedenle futbol oynamak için bu stadı kullanıyoruz. İsviçre'nin Gspon takımı varmış yine aynı şekilde dağlık bir alanda kurulu amatör bir kulüp. Onları da buraya davet ediyoruz. Onlarla futbol oynamak isteriz. Solunum sıkıntısı olmadığı sürece problem olmuyor. Rahatlıkla oynayabiliyoruz. Bizim için avantajlı. Biz buralarda oynadığımız için akciğerlerimiz daha iyi çalışıyor” dedi.

“Burası Ottmar Hitzfeld stadı olsa beğenirdiniz ama burası Kürtün”

Statta maç oynandığı esnada bazen sis çöktüğünü ve hiçbir şey göremediğini söyleyen Kürtün MYO okul takımı kaptanı Ayhan Yılmaz ise “Antrenmanlarımızın çoğunu burada gerçekleştiriyoruz. Çok kulüpte oynadım ama bu kadar yükseklikte bir stat görmedim. Atmosferi ve havası çok güzel. Bulutların üzerinde oynuyoruz, bazen sis kapatıyor sahayı göz gözü görmüyor. İsviçre'de bulunan Ottmar Hitzfeld stadı ile de aynı. Bir orada bir burada var herhalde başka bilmiyorum. Burası Ottmar Hitzfeld stadı olsa beğenirdiniz ama burası Kürtün ve daha iyi” ifadelerini kullandı.

“Tek sıkıntımız top kaçtığında geri getirmek oluyor”

Antrenman yaparken kendisini bulutların içinde bulduğunu anlatan Oğuzhan Ataş da “Adana Çukurova'da düz arazilerde maç yapıyorduk ama buraya geldik dağın zirvelerine stat yapmışlar. Şu an bulunduğumuz ortam dereden 1000 metre yukarıda. Yaylalarla sınırız, bulutların içinde antrenman yapıyoruz. Doğa harikası çok güzel bir yer. Tek sıkıntımız top kaçtığında geri getirmek oluyor. Gspon takımını buraya davet ediyoruz, gelsinler bir maç yapalım, burayı tanıtım gezdirelim” diye konuştu.