Depremi kendi yaptığı evde yaşayan inşaatçı o anları anlattı

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkisini gösteren depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Gümüşhane'ye gelen İslahiye İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve depremzede Hasan Aydın deprem anında kendi yaptığı evden sağ salim çıkmayı başardı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde misafir edilirken, hastanelerde de tedavileri sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depreme yakalanan ve tedavisi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen 64 yaşındaki Hasan Aydın, depremde kendi yaptığı evlerin yıkılmadığını ve bu sayede hayatta kaldığını söyleyerek, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Deprem anında yerin bir metre yukarı kalktığını söyleyen depremzede Aydın, kendisinin de inşaatçı olduğunu ve ayrıca Gaziantep İslahiye İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olduğunu belirterek, depremden önce böylesi bir felaketin yaşanacağı konusunda defalarca uyarılarda bulunduğunu söyledi.

"Salavat getirdim, Fatiha'yı okudum, Allahım ben bu sefer sana teslim oldum dedim"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kendi yaptığı evde oturan ve depremden kendi imkânlarıyla kurtulmayı başaran depremzede Hasan Aydın, “Ben evde çocuk odasında yatıyordum. Saat 04.20'de hanım Hasan deprem oluyor dedi. Kalktım kapının ağzına geldim 3 İhlas 1 Fatiha okudum, salavat getirdim. Dedim inşallah durur, 3-4 sefer vurup duruyordu eskiden yaşadık onları. Benim binamda sağlamdır. Kapının ağzında bekliyordum yer 1 metre havaya kalktı indi. Sallantı beni bir o duvara bir öteki duvara kaldırdı yere vurdu, gardırop üzerime düştü. Ben 5-10 dakika öyle kaldım hiçbir yeri görmüyordum. Gardırobun arkasını yumrukladım, arkasındaki çiviler söküldü ve ben o aralıktan nefes aldım. Daha sonra oradan dışarı çıktım baktım yine sallanıyor ellerimi bağladım; salavat getirdim, Fatiha'yı okudum, Allahım ben bu sefer sana teslim oldum dedim. Durdum bekledim, sakinledi. Gardırop kapının önüne düşmüş ve kitlemiş. Elime bir demir aldım altlarındaki takoza vurmaya başladım takoz kırıldı kapı hafif açıldı içeri hava girmeye başladı. Tavanlar patlıyor, dumanlar içeri giriyor, kafama alçıpanlar düşüyor, avizeler hep yüzümü parçaladı. Kapının açılmasına 5 santimetre kalmıştı denedim açamadım. Elimdeki demiri kapının arasına soktum, oturur vaziyetteydim ama bende güç kalmamıştı. Kalktım kapının arkasına geçtim Allah'ım bana bir Halil İbrahim kuvveti ver kurban olayım sana dedim hafif dayandım kapı açıldı. Merdiven korkuluklarından tuttum aşağıya indim kapının önü moloz dolu. Baktım dümdüz bir beton yığını onun üstüne oturdum aşağıya indim 5 dakika sonra çocuklarım yetişti” dedi.

“Down sendromlu kızım komşulara annemle babamı kurtarın demiş”

Deprem anında eşi ve kızının kendisinden önce dışarı çıktığını söyleyen depremzede Aydın, “Evde ben, hanım ve kızım vardı. Onlar aşağıya inmiş daha sonra hanım ben yukarıdayım diye çıkmış bir daha. Ya sen beni nasıl kurtaracaksın, sen canını kurtar. Gittiysem gittim, Allah'tan. Onu da ikinci deprem kaldırmış yere çalmış. Hem kolunu hem belini kırmış. Ya benim kızım Down sendromlu o aşağıya inmiş hesap edin. Komşulara annemle babam yukarıda kaldı kurtarın onları diye haber vermiş. 6,5 saat karla yağmur altında kaldım ben. Titriyordum, dişlerim birbirine vuruyordu. Ben burada donup öleceğim dedim. Oğlum ben ölüyorum dedim, benden umudu kesin artık” diye konuştu.

Gaziantep İslahiye İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı olduğunu söyleyen depremzede Hasan Aydın, toplantılarda bu felakete sürekli dikkat çektiğini söyleyerek, “Ben Gaziantep İslahiye'de İslahiye İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanıyım. Bundan 1 sene önce gazeteciler beni aradı. Biz yapı denetim ve inşaat sektörüyle ilgili senden bilgi almak istiyoruz dediler. Bizim burası 1. Sınıf deprem bölgesi dedim. Ben dünyanın betonlaşmasını istemiyorum dedim. 3-5 kattan üstüne izin verilmemesi gerektiğini söyledim fakat 11 katlı binalar olmaya başladı, 9 kattan aşağısı yoktu. Ben toplantılarda bunu hep söyledim. Biz kendi oturduğumuz daireleri biz yaptık. Bizim yaptığımız evlerde dökülme yok sadece duvarlarda sorun ortaya çıktı. Çünkü ben çimentoyla sıva vurdurdum onun üzerine alçı vurdurdum. Bizim evlerimizde hiçbir sorun yok sadece içleri dağıldı, çocuklarımın yaptırdıkları evler de öyle. Müteahhitlerin bütün binaları yıkıldı ama bizim çocuklarımız kendi evlerini kendileri yaptıkları için, harçlarını kendileri yaptıkları için hiçbir şey olmadı. 1 torba çimento yerine 1 buçuk torba koyduk, para bizden çıkıyor ve sağlamlar. Fakat bundan sonra altın da deseler içine girmem. İslahiye'nin yüzde 80'i yerle bir oldu, Nurdağı komple, Kırıkhan, Hatay. Geçmiş toplantılarda 'Bakın bize bir deprem vuracak' dedim 'Amik Ovası'ndan yarıdan fazlasını kıracak, buna tedbirli olalım' dedim. Bugün düşündüğümüzden daha fazlası geldi başımıza” ifadelerini kullandı.