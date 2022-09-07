Direksiyonda uyuyakaldı, aracı takla atarak su kanalına düştü

Gümüşhane'de sürücüsünün uyuyakaldığı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla atıp, yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 06.30'da il merkezine bağlı Tekke köyünde meydana geldi. Tekke köyünden Gümüşhane istikametine seyir halindeki 06 CSL 354 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Dilaver Tekeş, direksiyon başında uyuyakaldı. Sürücüsünün uyuyakaldığı araç, yoldan çıkarak takla attı ve yol kenarında bulunan su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araç içerisinden çıkarılan sürücü Dilaver Tekeş ve yolcu Yusuf Tekeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.