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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana etkisini artıran yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün geceden bu yana etkisini artıran yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.


Yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'na ve bölgenin yüksek zirvelerine kar yağdı. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde 30 dereceyi bulan sıcaklar yaşanırken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü. Yöre halkı geçtiğimiz yıllarda da benzer yağışların yaşandığını belirtirken, soğuk ve yağışlı havanın hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

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