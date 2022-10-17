Doğu Karadeniz'in ilk Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması Gümüşhane'de düzenlendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından WAD Türkiye Şampiyonası Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması düzenlendi. Doğu Karadeniz'in ilk yarışması olan etkinliğe hayvanseverler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Doğu Karadeniz'de ilk defa Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından gerçekleştirilen WAD Türkiye Şampiyonası Kelkit İlçe Stadyumu'nda yapıldı. Yarışmaya toplam 8 ilden 300'e yakın köpek ve yetiştiricileri katıldı. İlçe sakinleri ve çevre şehirlerden katılımın yoğun olduğu etkinlikte Kangal, Akbaş, Malaklı, Karadeniz Çoban Köpeği, Boz Çoban Köpeği ve Anadolu Çoban Köpeği, Arabaci Palisi, Trabzon Tonya Finosu ve Trabzon Zerdevası gibi birçok köpek türü yarıştı. Köpekler jüri tarafından boyutlarına, tüy yapılarına ve birçok özelliğine göre değerlendirilerek puanlandı. Dereceye giren köpeklerin yetiştiricileri madalya, kupa ve plaketle ödüllendirildi.

“Türkiye'ye ait olan köpeklerin tesciline bir şekilde katkı sağlamış oluyoruz”

Doğu Karadeniz'de ilk defa düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, “İlçemizde yapılmakta olan bu organizasyon WAD Türkiye Şampiyonası adı altında Türk çoban köpeği, av köpeği yarışması. Böyle bir organizasyonun Karadeniz bölgesinde ilk defa olması, Gümüşhane ilimizin Kelkit ilçesinde yapılması da bir ilk. Böylelikle bu organizasyonun ilçemiz açısından önemi büyük. Böyle organizasyonlardaki amaç, Türkiye'de bulunan tescilli, tescil edilmemiş Türkiye'ye has köpeklerin bulunup Türkiye gündemine daha sonra da dünya gündemine taşımaktır. Böylelikle Türkiye'ye ait olan köpeklerin tesciline bir şekilde katkı sağlamış oluyoruz. Organizasyon 8 ili kapsıyor ve o illerden gelen insanlar ilçemizde bir araya getiriyoruz. Onları misafir etmek bizi onurlandırmıştır. Bu organizasyonları bundan sonraki yıllarda da devam etmesi noktasında da katkı sağlayacağımızı buradan taahhüt ediyorum” dedi.

Soyu tükenme tehlikesi altında olan ırklar da yarıştı

Yarışmanın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünün altını çizen Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Yerli Irklar Başkanı ve Kinolog (Köpek Bilimci) Akın Tülübaş, bölgeye ait nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘Gollik' isimli çoban köpeğinin de yarıştırıldığını söyledi. Kinolog Tülübaş, “ Ben Türkiye'nin ilk Kinoloğuyum. Türkiye'deki yerli köpek ırklarının standartlarını oluşturan kişiyim. Federasyonumuzun İzmir'deki merkezinde de ‘Nasıl Kinolog Olurum' isimli kursumuzun hocasıyım. Dünya Şampiyonluğu, Dünya Şampiyonlar Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğumuz var kendi yetiştirdiğimiz köpeklerimizle ülkemize hizmet amacıyla ülkemizin birçok bölgesinde Irk Standartları Yarışmaları düzenlemekteyiz. Bugün Doğu Anadolu'da ve hatta Doğu Karadeniz'deki ilk Irk Standartları Yarışmasını düzenliyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca ilktir bu. Katılım oldukça iyi, 300 civarı köpek geldi. Kelkit'i harika buldum, iklimi harika. Burada bölgeye ait endemik köpekler var, Doğu Karadeniz'in yayladaki uzun tüylü köpekleri değil, Doğu Anadolu'yla bu bölgedeki köpeklere has çok az üretilmiş, soyu tükenme tehlikesi altına girmiş bazı köpekler var yarışa sokacağız. Bölgede bu köpeklere kuyruksuz olduklarından dolayı ‘Gollik' diyorlar ama siyah renkli, orta uzunlukta tüy yapısına sahip, kaba gövdeli ve çok güçlü köpekler bunlar. Bu köpekleri de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün burada yarışan Kangal, Akbaş, Malaklı, Karadeniz Çoban Köpeği, Boz Çoban Köpeği ve Anadolu Çoban Köpeği bunların haricinde Arabaci Palisi, Trabzon Tonya Finosu ve Trabzon Zerdevası olmak üzere birçok köpek ırkımız yarıştı. Burada yabancı ırklar da katılım sağlamak istedi fakat sadece yerli ırklarımızı bugün değerlendirdik. Katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Köpeğime güveniyorum, mutluyum heyecanlıyım”

Yarışmaların sonunda 6 yaşındaki Anadolu Çoban Köpeği kendi kategorisinde 1. olan Uğur Erdem Tekel (29), “Kars'tan buraya geldim. 400 kilometre yol geldim. Buraya gelmek için sabah 5'te yola çıktık. 2015 yılından bu yana köpek besliyorum. Daha önceden Denizli'deki güzellik yarışmasına katılmıştım, şimdi de buraya yarışmacı olarak katılalım dedik. Köpeğimle beraber birazdan yarışmaya gireceğiz. Köpeğimin cinsi Anadolu Çoban Köpeği 6 yaşında. Ortam şu anda çok güzel, katılım çok iyi. Baya bir gelen var çevre illerden de. Köpeğime güveniyorum, mutluyum heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.