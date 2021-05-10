Doğu Karadeniz'in Rize'den sonra en soğuk yeri Gümüşhane oldu

Doğu Karadeniz Bölgesi Mayıs ayı itibariyle dün gece en soğuk günlerinden birini yaşarken, Rize'nin ardından bölgede en düşük sıcaklık değerleri Gümüşhane'de ölçüldü.

Yapılan sıcaklık ölçümlerine göre, Gümüşhane'nin en soğuk noktası dün itibariyle merkeze bağlı Olucak-Karayayla oldu. Karayayla'da sıcaklık eksi 9,4 derece olarak ölçülürken, burayı yine il merkezine bağlı Aşağıyuvalı Köyü eksi 8,6 derece, Kürtün ilçesi Arpacık Köyü eksi 8,3 derece ve Süleymaniye Kayak Merkezi ise eksi 7,2 derece ile izledi.

Öte yandan soğuk havanın etkisini yarından itibaren bölgede yitirmesinin beklendiği bildirildi.