Doğumu yaklaşan ineği 2 günlük operasyonla kurtardılar

Gümüşhane'de otladığı sırada dengesini kaybederek dereye yuvarlanan inek bulunduğu yerden kurtarılamayınca sahibi yaban hayvanlarından korumak için yanında bir gece nöbet tuttu ve inek ertesi gün iş makinesiyle kurtarıldı.

Merkeze bağlı Esenyurt köyünde hayvancılıkla uğraşan Sinan Koç'un doğumuna bir hafta kalan ineği köyün Sarılar mevkiinde otladığı sırada dengesini kaybederek yuvarlanmaya başladı.

Yaklaşık 50 metre boyunca yuvarlanarak dereye kadar inen inek daha ayağa kalkamayınca vatandaşlar bireysel olarak ineği kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Yaban hayvanları ineğine zarar vermesin diye ateş yakarak dere yatağında bir gece nöbet tutan Sinan Koç ve arkadaşlarının yardımına ise ertesi gün İl Özel İdaresi yetişti. Akrabalarıyla birlikte ineği karnındaki danasına da zarar vermeyecek şekilde sal yapıp bağlayarak paletli iş makinesinin kovasına bağlayan vatandaşlar makine yardımıyla ineği 100 metre uzaktaki yola çıkardı ve araca yükleyerek ahırına götürdü.

Olayın ardından muayenesini yapan veteriner hekim ineğin herhangi bir kırığı olmadığını ve hem ineğin hem de karnındaki dananın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.