İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Gümüşhane’de 9 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde mahsur kalan kedi elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Gümüşhane'de 9 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde mahsur kalan kedi elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaletaş köyü içindeki elektrik direğinin tepesinde bir kedinin sesini alan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğüne bildirdi.


Milli Parklar yetkilileri konuyla ilgili elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bilgi vermesinin ardından olay yerine giden ekipler gerekli tedbirleri aldıktan sonra tırmandığı elektrik direğindeki kediyi yanlarında bulunan çuvala koyarak aşağı indirdi. Kaç gündür orada olduğu bilinmeyen kedi torbadan çıkar çıkmaz koşarak hızla gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.