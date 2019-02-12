Ensar Vakfı'nın ilk 'Kitap Kahvesi' Gümüşhane'de açıldı

Ensar Vakfı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Türkiye genelinde 19 adet olan kitap kahvelerin ilki Gümüşhane'de açıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camii Külliyesi pasajında kurulan “Yakaza Kitap Kahve” adlı tesis düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Ensar Vakfı olarak Türkiye genelinde yaptıkları projenin ilk açılışı olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi hazretleri adına yaptırılan caminin pasajında bu tesisi açtıklarını kaydeden Kader, "İlmi bilgiyi burada öğreniyoruz, hemen üzerinde de amelle ilgili Allah'a şükrümüzü ve kulluğumuzu ifa edeceğiz. Böylesine güzel bir mekanı oluşturan, destek veren, katkıda bulunan herkese muhabbetlerimi arz ediyorum. Güzel bir çalışma olmuş. Üniversitenin tam karşısında, caminin hemen altında mekan olarak çok güzel bir muhitte. Gençlerimiz, çocuklarımız, yavrularımız burada güzel hizmetler yapacaklar. Burada bilgiyi öğrenecekler, kitapla buluşacaklar. Öğrendikleri bilgileri de inşallah hayatları boyunca taşıyacaklar” dedi.

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle 24 projeleri olduğunu, bunların 19'unun kitap kahve olduğunu hatırlatan Kader, “İnşallah ilkini burada başladık, Şubat ve Mart ayları içerisinde hepsini açmış olacağız. Geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığımız özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesine kitap kahve konusunda çok ciddi çalışma yaptı. Bizler de o bölgelerde Türkiye genelinde bulunan 170 şubemiz çerçevesinde 36 noktada kitap kahveyi açtık ve bunun geri dönüşlerini aldık. Bakanlığımız bu konuda katkı ve desteklerini esirgemediler. Başta Bakanımız ve Bakan Yardımcımız olmak üzere tüm Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın oluşmasına vesile olan herkese de teşekkür ediyorum. Yakaza Kitap Kahve'nin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise en büyük teşekkürü Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camii'ni şehre kazandıran Hacı Erkan Kocatürk'e etmek için söz aldığını belirterek, “Kitap kahvenin Gümüşhanevi hazretlerinin memleketi olan Gümüşhane'de açılmasını ve Türkiye'de ilk olmasını önemli görüyorum. Erkan Kocatürk bu güzel eseri Gümüşhane Üniversitesinin hemen karşısına kondurdu. Çok emeği var. Her şeyini buraya harcadı. Gümüşhane'nin en güzel camilerinden birisi burası. İnşallah bu kahve Gümüşhanemize ve ülkemize hayırlar getirir. Gençlerimiz burada boş zamanlarında bilgilenirler ve ülkemize hayırlı evlatlar olurlar. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ensar Vakfı Gümüşhane Şube Başkanı Mücahit Atalay da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Ayas'ın yaptırdığı duayla birlikte tesisin açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Ensar Vakfı Gümüşhane Şube Başkanı Mücahit Atalay, MHP Belediye Başkan Adayı Sabri Varan ve kurum müdürleri tarafından kesildi.

Misafirlerin yaklaşık 2 bin kitap barındıran tesisi gezmesiyle program sona erdi.