Ertuğrul Sağlam SMA hastası Yunus Emre'yi evinde ziyaret etti

Gümüşhane ziyaretleri kapsamında dün Gümüşhane Üniversitesi Kongre Salonu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen tecrübeli Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, bugün Gümüşhaneli SMA hastası 9 aylık bebek Yunus Emre'yi evinde ziyaret etti. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay'ın da katıldığı ziyarette Ertuğrul Sağlam, Yunus Emre bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak, herkesi sorumluluk almaya davet etti.

Tüm Gümüşhane'nin Yunus Emre bebeğin tedavisi için seferber olduğunu söyleyen Ertuğrul Sağlam, “Güzel bebeğimiz Yunus Emre'nin maalesef böyle bir sorunu var. Sağ olsun Gümüşhane'de valimizden belediye başkanımıza halk tamamen seferber olmuş durumda. İnşallah bundan sonraki süreci biraz hızlandırabilirsek bu güzel bebeğimizin tedavisini de yaptırmış ve onu da sağlığına kavuşturmuş olacağız. Herkesi sorumluluk almaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.