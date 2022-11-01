Ertuğrul Sağlam: "Şu anda Türk futbolu gömülmeyi bekliyor"

Deneyimli Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Söyleşisi' programına katıldı. Burada Türk futboluyla ilgili soruya Sağlam, “Maalesef Türk futbolunu çukurun dibine gönderdik. Şu anda Türk futbolu gömülmeyi bekliyor, maalesef bu seviyede” sözleriyle cevap verdi.

Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulüp Başkanı Ertürk Yakut, akademisyenler, öğrenciler ve futbolseverler katıldı.

Memleketi Gümüşhane'de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sağlam, salondakiler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

“Türk futbolu gömülmeyi bekliyor”

Salondaki bir öğrenci tarafından Türk futbolunun durumu ve düzelmesi için ne yapılması gerektiği sorusunu cevaplandıran Sağlam, “Maalesef Türk futbolunu çukurun dibine gönderdik. Şu anda Türk futbolu gömülmeyi bekliyor, maalesef bu seviyede. Hz. Ali'nin çok güzel bir sözü var, ‘Eğri cetvelden, doğru çizgi çıkmaz' diye. Biz sadece cetveli kullananı değiştirerek bu çizgiyi düzelteceğimizi düşünüyoruz. O cetveli kime kullandırırsanız kullandırın ben de kullansam, sen de kullansan, futbolda Fatih Terim, Şenol Güneş de kullansa, Mourinho'yu da getirseniz, Jürgen Klopp'u da getirseniz o cetvel eğriyse sadece kullananı değiştirerek çizgiyi düzeltemezsiniz. Önce insanı düzeltmek lazım. Yamuk insandan doğru iş çıkmaz. Maalesef böyle bir sıkıntımız var” dedi.

“İnşallah Gümüşhanespor'u layık olduğu yerlere hep beraber çıkarırız”

Hali hazırda antrenörlük yapmadığını ve bu süre zarfında deneyimlerini gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ertuğrul Sağlam, TFF 3. Lig'de mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş'ye ilerleyen süreçte destek vereceğini belirterek, “Burada olmak beni mutlu ediyor. Şu anda çalışmıyorum istirahatteyim. Futbol sahasında harcayamadığımız emekleri futbolcu kardeşlerimize veremediğimiz bilgileri bu şekilde fırsatlar oluşturarak siz gençlerimizle paylaşmak, geçmişte yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşmak bana mutluluk veriyor. Gümüşhane futbolu adına bir beklentimizi bir isteğimizi sayın Belediye Başkanımızla beraber, kulüp başkanımızdan da istiyoruz bir Gümüşhaneli olarak. Ben ilk olarak verdikleri desteklerden dolayı başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir seriye başladık bu seri devam eder ve ilk planda Gümüşhanespor'umuz tekrar 2. Lig'de mücadelesine devam eder. Ondan sonra biz de elimizden geldiğince katkı yapar ve Gümüşhanespor'u Gümüşhanelilerin daha da mutlu olacağı yerlere, layık olduğu yerlere de hep beraber çıkarırız” diye konuştu.